55 mil maestros serán evaluados este domingo para cargos directivos

Más de 55 mil docentes rendirán este domingo 16 de julio la Prueba Nacional del Concurso de Acceso para Cargos Directivos y de Especialistas 2022–2023 y del Concurso Excepcional de Acceso a Cargos Directivos de Instituciones Educativas 2023 en los 92 centros de evaluación habilitados a nivel nacional.

El ingreso a los centros de evaluación será de 7 a.m. a 8 a.m. y solo estará autorizado el ingreso de los docentes inscritos portando su documento de identidad, no se permitirán acompañantes ni menores de edad.

Los docentes inscritos en el Concurso de Acceso para Cargos Directivos y de Especialistas 2022–2023 deben verificar su centro de evaluación en: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/acc2022_centros_evaluacion/