465 mototaxistas del Callao pasaron por pruebas rápidas de descarte del Covid-19

Un total de 465 mototaxistas que trabajan en el sector de Bocanegra en el Callao, pasaron por pruebas rápidas de descarte del Covid-19. Los conductores de cuatro asociaciones formales de mototaxistas: Asociación de mototaxistas Bocanegra, Asociación de mototaxistas los Caimanes, Empresa de mototaxistas los Fundadores de Bocanegra y Asociación de mototaxistas los Fantasmas de Bocanegra, llegaron desde muy temprano hasta la plaza del sector para de manera ordenada, someterse a las pruebas de descarte.

Cabe mencionar, qué del total de conductores que pasaron la prueba, 200 son informales que también prestan servicio de transporte en la zona.

“Esta es una labor coordinada por el Gobierno Regional del Callao, dirigentes vecinales, representantes de los mototaxistas, la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú. Se han detectado 163 pacientes positivos, quienes han sido invitados a aislarse de forma responsable en nuestros Centros de Aislamiento regionales para no poner en riesgo de contagio a sus familiares, vecinos y pasajeros que diariamente hacen uso de sus servicios. Si optan aislarse en sus domicilios, serán monitoreados por nuestro personal médico y de Salud para que reciban de manera oportuna un tratamiento médico de ser necesario”, sostuvo la Dra. Kathey Pacheco Vargas, Directora Regional de Salud del Callao.

Durante el operativo, se instó a los conductores a que cumplan los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud para reducir las posibilidades de contagio del Covid-19.

Nosotros estamos en contacto con los coordinadores de las asociaciones de mototaxis formales y también con los informales para que regulen su situación. Como vecinos somos los principales interesados en luchar contra la pandemia. Hay un sector de informales que no quieren cumplir las normas de bioseguridad, pero todos los que han pasado la prueba hoy están comprometidos en la lucha contra la Covid-19. Usan mascarillas, protectores faciales y alcohol para desinfectar sus manos de manera constante y no trasladan a pasajeros si no están provistos de mascarillas y protectores, tal como debe ser. Aquí no se prestan protectores, eso no es lo correcto. La Policía Nacional se ha comprometido con nosotros para hacer operativos, a fin de erradicar a quienes no cumplan con las normas”; sostuvo Antero Sifuentes Bejarano, Secretario General del asentamiento humano Bocanegra sector 01, 02 y 03.