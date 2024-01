Morrissey canceló su concierto en Lima

Move Concerts Perú dio los detalles para la devolución de dinero

El cantante británico Morrissey, quien planeaba llegar a Lima para conmemorar sus 40 años de carrera, canceló su presentación, según anunció hoy Move Concerts Perú, la empresa organizadora del evento.

La cancelación se extiende a todos los conciertos programados para su gira en Latinoamérica y obedece a problemas de salud de la estrella, precisa en un comunicado difundido en redes sociales.

Morrissey tenía planeado traer su gira “40 years of Morrissey” a Lima, en el anfiteatro del Parque de la Exposición el 8 de febrero, una celebración de sus 40 años de carrera que se describía como “una celebración de las canciones que te hicieron reír, llorar y las canciones que salvaron tu vida”, según Move Concerts.

“Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar y permanecer en Zúrich”, comunicó Donnie Knutson, tour manager del músico británico, en la cuenta de Instagram de Morrissey.

Devolución de las entradas

Lamentando la situación, Move Concerts Perú indicó: “En relación con el proceso de reembolso de las entradas, se informará en los próximos días los detalles específicos para llevar a cabo este procedimiento”.

Cabe mencionar que los realizadores recomiendan estar pendiente de las redes sociales de la empresa organizadora del evento para obtener más información y actualizaciones sobre este procedimiento.

Los fans esperaban repasar junto a su artista grandes éxitos de su etapa solista, como Suedehead, Everyday is Like Sunday y First of the Gang to Die, así como los éxitos de The Smiths, como There is a Light that Never Goes Out, How Soon is Now, This Charming Man.