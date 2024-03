Manuel Medrano: El furor de Colombia, ganador de Grammys Latino en Perú

Ofrecerá concierto el 22 de Junio en el Parque de la Exposición

Cantautor se siente emocionado de reencontrarse con su público peruano

Es un furor que nace en redes sociales y al poco tiempo obtiene dos Latin Grammy por su talento. Su tema ‘Bajo el Agua’, tiene más de 670 millones de reproducciones en Youtube y hoy es considerado el furor en Colombia. Su nombre es Manuel Medrano y llega nuevamente a nuestro país para ofrecer un mágico concierto el próximo 22 de junio en el Parque de la Exposición. La preventa inicia este 25 de marzo en Teleticket con un 15 % por ciento de descuento con tarjetas Interbank.

Es considerado uno de los artistas del género pop más importantes del continente. Su música ha llegado a todas partes del mundo, gracias a su romántica voz y ese toque especial que los caracteriza de los demás. Este cantautor inicia su carrera a los 16 años, sus temas como ‘Bajo el agua’ y ‘La distancia’, lo han hecho ganarse un lugar especial en el negocio de la música. A sus 36 años se considera un artista maduro, en busca de conseguir con su tercer disco, el cual guarda bajo siete llaves, muchas sorpresas para sus admiradores.

Ha tenido la oportunidad de conocer el mar limeño y su comida. Lamentablemente su recargada agenda no le ha permitido conocer un poco más de nuestro país, pero reconoce y admira el cariño que los peruanos le han dado a su trabajo. ¨Lo más bonito de esta carrera es el amor que tienes de gente que no conoces pero si de tu labor. Esta música tan sacrificada de altos y bajos. Lo único que me queda es regalarle mucho amor y buenas canciones a la gente de Perú. Pueblo hermano y conocedores de buena música¨, sostiene el cantautor.

Trabaja en una nueva producción de la cual no suelta prenda, pero las letras, melodías que utiliza para nuevo sencillo lo hacen sentir pleno en la música. ¨Me reconecto conmigo mismo, me enamora y me conecta con el universo, con la buena energía. Es un disco que habla mucho de lo que estoy viviendo, en un momento especial en mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional¨.

Tal como lo adelantamos, el artista llega este 22 de junio para ofrecer un concierto íntimo e inolvidable en el Parque de la Exposición. Las entradas estarán a la venta a partir del 25 de marzo en Teleticket con un 15% por ciento de descuento con tarjetas Interbank.