López aliaga se niega a pagar US$ 46 millones tras derrota

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se enfrenta a un revés en su batalla legal contra Lima Expresa, la concesionaria de la vía expresa Línea Amarilla, luego de perder un arbitraje internacional. El tribunal no aceptó la pretensión de la MML de declarar nulo el contrato de concesión debido a presuntos actos de corrupción, y en cambio, ordenó a la comuna pagar una compensación económica de más de 46 millones de dólares a Lima Expresa.

La decisión del tribunal arbitral, emitida por la Cámara de Arbitraje Internacional de París, ha generado controversia. Mientras que la MML argumentaba que el contrato fue producto de actos de corrupción, el tribunal señaló que no se ha probado la existencia de corrupción en la negociación del contrato.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha rechazado vehementemente el laudo parcial, afirmando que la municipalidad no pagará a “grupos criminales”. En una conferencia de prensa, López Aliaga también criticó al sistema judicial peruano y mencionó el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, quien admitió haber recibido dinero de empresas constructoras brasileñas durante su gestión.

A pesar de la determinación del alcalde de no pagar la compensación ordenada por el tribunal, el proceso legal continuará, con la municipalidad buscando judicializar el caso en Estados Unidos. Sin embargo, este no es el primer revés legal que enfrenta la MML en disputas con concesionarias viales. Anteriormente, la justicia estadounidense rechazó la anulación de dos laudos a favor de Rutas de Lima, con una compensación económica de 196 millones de dólares, argumentando que las acusaciones de corrupción no estaban respaldadas por pruebas suficientes.

Estos casos han generado preocupación sobre la gestión de los contratos de concesión en Lima, así como sobre la efectividad del sistema judicial en la resolución de disputas entre el gobierno y empresas privadas. Mientras tanto, la población de Lima sigue esperando mejoras en la infraestructura vial y en la gestión pública, en medio de una creciente frustración por los obstáculos legales y la corrupción que obstaculizan el progreso de la ciudad.