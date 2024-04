Jack Wilshere: una historia de esperanzas incumplidas

Jack Wilshere era la principal esperanza del Arsenal y de la selección de Inglaterra. El chico de la academia de los Gunners debutó con el club a los 16 años y rápidamente se convirtió en el favorito de los aficionados. Su técnica, visión del campo y trabajo con el balón en espacios reducidos fue admirable. Parecía que Wilshere debería convertirse en una estrella de talla mundial y capitán del equipo nacional. Pero todo salió mal. La carrera del centrocampista se vio arruinada por las lesiones, por lo que se perdió una gran cantidad de partidos. Como resultado, Wilshere se convirtió en un paria en el Arsenal, se fue al West Ham, donde apenas jugó, y ahora parece que se han olvidado de él. Contamos la triste historia de uno de los principales talentos del fútbol inglés del siglo XXI.

Rápido ascenso y comparaciones con los gigantes.

Wilshere fue considerado un futbolista especial desde muy joven. A los 16 años ya jugaba en el Arsenal en la Premier League y a los 18 brilló en partidos contra el Barcelona en la Liga de Campeones. La mención de Pep Guardiola de que el Barça tenía muchos jugadores del nivel del inglés en el filial fue tomada entonces como una burla. Pero ahora está claro: Pep simplemente mencionó las similitudes de Wilshere con Xavi, Iniesta y otras estrellas blaugrana.

“Jack y Cesc Fábregas, de 18 años, eran iguales”, recuerda el ex entrenador del Arsenal, Neil Banfield. “Parecía que estábamos viendo al futuro capitán de los Gunners y de la selección de Inglaterra”.

En la temporada 2010/11, Wilshere jugó 55 partidos con el club y la selección nacional. Fue uno de los líderes del Arsenal en tiempo de juego, por delante incluso de Arshavin. Wenger luego advirtió a la FA que el jugador estaría sobrecargado si iba a la Eurocopa Juvenil. Jack finalmente rechazó el desafío, pero ya era demasiado tarde.

Lesiones, problemas fuera del campo y olvido

La pesadilla de Wilshere comenzó en el verano de 2011 cuando sufrió una lesión en el tobillo en un partido amistoso. Esta lesión fue la primera de una serie de lesiones similares que realmente rompieron la carrera del mediocampista.

“Jack sufrió heridas terribles. Cambió su estilo de juego, la agudeza y la agilidad por las que era famoso”, dice el entrenador Owen Coyle, con quien Wilshere jugó cedido en el Bolton.

En el Arsenal, Jack se perdió casi toda la temporada 2011/12 y jugó muy poco en los siguientes tres campeonatos. Se recuperó constantemente, regresó, se mostró prometedor y volvió a colapsar. En algún momento, los Gunners se cansaron de esperar y le ofrecieron al jugador un contrato peor. Wilshere se negó y se mudó al West Ham en 2018.

Parecía que un cambio de escenario debería ayudar. Pero en dos años con los Hammers, el centrocampista sólo fue titular 6 veces. Al mismo tiempo, estuvo constantemente lesionado y fuera de acción. La temporada pasada en la Premier League, Jack estuvo solo 35 minutos en el campo.

Al mismo tiempo, Wilshere también experimentó problemas familiares. Su hijo Archie sufrió ataques epilépticos y el futbolista tuvo que pasar días y noches en hospitales. “Hace meses que no duermo. No me importaba el fútbol, ​​sólo pensaba en mi hijo”, admitió Jack en el sincero vídeo.

De líder del Arsenal y de la selección nacional, Wilshere rápidamente se convirtió en un héroe de los memes. Comenzaron a olvidarse de él, en raras noticias mencionando solo otra lesión y el gran salario que recibe el centrocampista por el tiempo de inactividad. La reputación de Wilshere también se vio empañada por historias sobre fumar fuera de los clubes nocturnos y abuso de alcohol.

Pero quienes conocen a Jack confían en que todavía puede jugar al más alto nivel. “Lo que le pasó es triste”, afirmó su excompañero Mikel Arteta, ahora al frente del Arsenal. – Fue uno de los mejores centrocampistas. Podría convertirse en un jugador increíble”.

Por ahora, Wilshere, de 28 años, permanece en el West Ham, donde casi no tiene posibilidades de practicar. El que alguna vez fue el jugador más talentoso de Inglaterra parece irremediablemente estancado y cerca de retirarse. Aunque no hace mucho tiempo, absolutamente todo el mundo creía en su brillante futuro. Por desgracia, las lesiones, los problemas fuera del campo y la mala suerte arruinaron a Jack Wilshere. Y ahora solo podemos adivinar qué alturas podría haber alcanzado si todo en su vida hubiera sido diferente. Una historia de esperanzas incumplidas.