Hipertrofia Prostática

Toda las dudas acerca de la hipertrófia prostática la resolveremos con el Dr. Jorge Luis López Zumueta, bioquímico naturista.

Hoy hablaremos de los problemas de la Próstata, generalmente la medicina convencional puede recetar algún inflamatorio químico, inorgánico que nos puede calmar algún síntoma o dolor, pero no nos va a ayudar a sanar la enfermedad sin embargo con medicamentos naturales podemos tratar esta enfermedad.

Se estima que el cáncer de próstata afecta a 1 de cada 9 hombres durante su vida; los factores de riesgo incluyen edad avanzada, obesidad, tabaquismo y exposición a sustancias químicas

Esta enfermedad tiene poca o ninguna señal de advertencia temprana; los síntomas incluyen urgencia y frecuencia para orinar, dificultad para comenzar o detener la micción, y dolor o ardor al orinar

Se continúa estudiando la relación entre los nutrientes y el cáncer de próstata, ya que algunos datos demuestran que el té verde y el licopeno que se encuentra en los tomates ofrecen efectos protectores

El diagnóstico y el tratamiento pueden incluir una prueba de PSA

1.- Dr. ¿Qué condiciones pueden afectar la próstata?

Los hombres pueden verse afectados por varias afecciones de la próstata:

Prostatitis: inflamación de la próstata. Esto puede ser causado por una infección.

Agrandamiento prostático benigno / hiperplasia prostática benigna (HPB): el crecimiento de la próstata con la edad puede afectar la micción y causar otros síntomas.

Cáncer de próstata: el cáncer más común en los hombres, pero también muy tratable, con una alta tasa de supervivencia.

[LEE: https://larazon.pe/viva-air-suspende-sus-operaciones-en-colombia-y-peru/]

2.- ¿Qué es la hipertrofia benigna de próstata?

La hipertrofia benigna de próstata se produce cuando aumenta el tamaño de la glándula prostática debido a un desequilibrio hormonal en el hombre. La próstata es la glándula sexual masculina que rodea la uretra, se encuentra debajo de la vejiga y encima del recto, y es la encargada de producir el líquido seminal. Es una patología muy habitual en hombres a partir de los 50 años de edad, incidiendo en su calidad de vida.

3.- Dr. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertrofia benigna de próstata ?

Entre los síntomas, que aparecen de forma progresiva, encontramos:

Incontinencia urinaria

Dificultades para orinar

Orinar con más frecuencia

Sensación imperiosa de orinar

Goteo al final de la micción

Necesidad de orinar varias veces por la noche

Micción dolorosa

Orina con sangre

En casos graves, la hipertrofia de próstata puede producir la imposibilidad absoluta para orinar, infecciones urinarias o la alteración de la función renal.

4.- ¿Dr. ¿Qué es el PSA?

El PSA (Prostate specific antigen- antígeno prostático específico) es una proteína que se produce exclusivamente en la próstata y se puede detectar mediante una analítica de sangre. Su función habitual es participar en la producción del líquido seminal. Su producción dependerá de los niveles de andrógenos y del tamaño prostático.

Sus valores habituales pueden verse alterados por patología prostática benigna como infecciones, crecimiento prostático o por cirugías sobre la próstata o la vejiga.

5.- ¿Cuál es el nivel normal de PSA?

Los niveles de PSA normales variarán en función de cada laboratorio y de las características del paciente, pero como norma general un PSA inferior a 4 ng/ml se considera normal. A partir de 4 ng/ml, se deberá valorar la necesidad de estudio prostático.

6.- ¿Qué tengo que hacer si tengo un PSA alto?

Si se evidencia un PSA elevado, debe consultar con su urólogo de referencia. Se tendrá que realizar una valoración en conjunto para planificar los siguientes pasos y estudios a realizar en caso de necesidad.

7.- ¿Tener el PSA elevado es sinónimo de cáncer de próstata?

Habitualmente en los tumores de próstata se evidencia una elevación del PSA, pero hay otras enfermedades benignas que pueden dar elevación de la misma. Las infecciones urinarias, el crecimiento prostático benigno (hiperplasia prostática benigna) y las cirugías sobre la vía urinaria, sobre todo sobre la próstata o la uretra, pueden elevar el PSA.

8.- Dr. ¿Es necesario realizarse una prueba del tacto?

Debido a la proximidad anatómica de la próstata con el recto hace que sea fácilmente accesible a través del orificio anal.

El tacto rectal es una exploración simple y sencilla de realizar para la que no se necesita ningún tipo de tecnología específica. Se lleva a cabo en la misma consulta del médico. Consiste en la introducción de un dedo del explorador, protegido por un guante y lubricado, a través del ano.

Permite palpar la superficie de la próstata situada en la parte anterior del recto.

Se trata de una maniobra que puede resultarte algo desagradable o incómoda, pero en absoluto dolorosa. Es una prueba de corta duración, que permite obtener una valiosa información clínica al urólogo.

Las alteraciones que se pueden detectar mediante un tacto rectal y que nos pueden hacer sospechar la presencia de un cáncer de próstata son:

Nódulos o irregularidades en la superficie.

en la superficie. Aumento de la consistencia en una porción de la próstata o de manera difusa.

en una porción de la próstata o de manera difusa. Alteración en los bordes de la glándula.

Aunque la palpación de la próstata sea normal no excluye la presencia de un posible foco de cáncer, tan sólo expresa que no es palpable. Existen cánceres que bien por su pequeño tamaño o bien porque se hallan situados en zonas internas no palpables resultan indetectables mediante una exploración digital.

9.- ¿Por qué motivo se puede sentir ardor al miccionar y miccionar con más frecuencia?

Prostatitis quiere decir posible inflamación o irritación de la próstata. Si usted tiene prostatitis, podría presentar uno o más de los siguientes síntomas:

ardor al orinar

ganas de orinar con más frecuencia

fiebre

cansancio

La inflamación de cualquier parte del cuerpo por lo general es una señal de que el cuerpo está combatiendo gérmenes o reparando una lesión. Algunos tipos de prostatitis son causados por bacterias, que son organismos diminutos que pueden causar infección o enfermedad. Si usted tiene prostatitis bacteriana, el médico puede observar bacterias al examinar una muestra de su orina en el microscopio. Después, el médico puede darle un tratamiento, que destruye las bacterias.

Los médicos por lo general no encuentran bacterias en los hombres con prostatitis. Si tiene problemas urinarios, el médico buscará otras posibles causas, como una piedra en el riñón, o cáncer.

Si no se encuentran otras causas, el médico podría determinar que usted tiene una afección llamada prostatitis no bacteriana.

Es posible que tenga que trabajar junto con el médico para escoger el mejor tratamiento para usted. Quizá le ayude cambiar el régimen alimenticio.

10.- Dr. ¿Muchos pacientes llevan un tratamiento con el medicamento tamsulosina y se sienten igual, no tienen alguna mejoría, a que se debe?

Tamsulosina se utiliza en los hombres para el tratamiento de las molestias del tracto urinario inferior causadas por hiperplasia benigna de próstata (HPB), que es un agrandamiento de la glándula prostática. Se trata de molestias tales como: dificultades en la micción (chorro de orina débil), goteo, micción imperiosa y necesidad de orinar frecuentemente tanto por la noche como durante el día.

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento produce efectos adversos, tales como:

– Mareo

– Eyaculación anormal (alteraciones en la eyaculación). Esto significa que el semen no se libera a través de la uretra, sino que va a la vejiga (eyaculación retrógrada) o que el volumen eyaculado se reduce o es inexistente (fallo en la eyaculación).

– Dolor de cabeza

– Latido cardíaco más rápido de lo normal (palpitaciones)

– Hipotensión postural (sensación de mareo por descenso de la presión sanguínea, especialmente cuando se levanta rápidamente después de estar en posición sentada o tumbada)

– Hinchazón e irritación nasal (rinitis)

– Sentirse o estar enfermo (náuseas y vómito) diarrea, estreñimiento

– Erupción, picor y urticaria

– Debilidad (astenia)

– Visión borrosa,

– Deterioro de la vista

– Hemorragias nasales (epistaxis)

– Boca seca

– Picor, manchas rosadas en las extremidades (eritema multiforme)

– Enrojecimiento y descamación de la piel (dermatitis exfoliativa)

– Ritmo cardiaco irregular anormal (fibrilación atrial, arritmia, taquicardia)

– Dificultad para respirar (disnea)

[LEE MÁS: https://elmen.pe/ciudadanos-aimaras-parten-rumbo-a-lima-para-continuar-protestas/]

Natura Vital ofrece:

1.- PROSTAXOL:

Colabora en la prevención y tratamiento de la inflamación de la próstata, dolor de vejiga, elimina el ardor y quemazón durante la evacuación de la orina, elimina los síntomas, dolores e inflamaciones de las vías urinarias, es un poderoso desinflamante en casos de prostatitis, hipertrofia prostética, uretritis y cistitis, efectivo para ayudar a eliminar cálculos de la vejiga y el riñón.

Por otro lado, también ofrece el:

2.- SUPER RENAL

Ayuda a restablecer el buen funcionamiento del riñón. Contribuye a desinflamar las vías urinarias, elimina cálculos y arenillas en los riñones. Es un excelente diurético y depurativo. Colabora en el tratamiento de las afecciones renales. Además, regula la retención de la orina facilitando su evacuación. Por su función diurética es utilizada en las personas que sufren de ardor, punzada y quemazón en la planta de los pies, dolor en la cadera.

Los Mejores Alimentos y Frutas Curativas para la Próstata

1.- Como combatir problemas de la próstata con frutas

Hay frutas que se pueden considerar como frutas curativas para la próstata ya que su extremadamente alto contenido en fibra hace que sea mucho más fácil digerir los alimentos lo cual tiene una conexión directa con el cuidado de la próstata: mientras más fibras se consuma mejor será el alivio en los síntomas de la próstata inflamada o prostatitis. Entre las frutas con fibra más destacadas se encuentran los cítricos (como naranja y mandarina), las manzanas, los frutos secos como las nueces, almendras y avellanas, entre tantos otros, a continuación, una lista de alimentos y su contenido en fibra en gramos por cada 100 gramos de fruta.

2.- Descubre las mejores frutas para la próstata

Aguacates: 7 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta, siendo la ideal entre las frutas para próstata inflamada.

7 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta, siendo la ideal entre las frutas para próstata inflamada. Arándanos rojos: 6 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta.

6 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta. Coco: 9 gramos de fibra por cada 100 de fruta.

9 gramos de fibra por cada 100 de fruta. Fresas: 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta.

2 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta. Kiwi: 3 gramos de fibra por cada 100 de fruta.

3 gramos de fibra por cada 100 de fruta. Maracuyá (también conocida como parchita en algunos lugares) Tiene 10 gramos de fibra por cada 100 gramos de pulpa de la fruta, es una de las mejores frutas para desinflamar la próstata.

Tiene 10 gramos de fibra por cada 100 gramos de pulpa de la fruta, es una de las mejores frutas para desinflamar la próstata. Peras: Hay 3,1 gramos de fibra por cada 100 gramos de pulpa de pera.

Hay 3,1 gramos de fibra por cada 100 gramos de pulpa de pera. Piña: Hay 1,4 gramos de fibra por cada 100 gramos de pulpa de piña.

Hay 1,4 gramos de fibra por cada 100 gramos de pulpa de piña. En los plátanos y bananas (también llamado cambur) hay 2,6 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta.

hay 2,6 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta. En la sandía o patilla hay 0,4 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta, lo cual puede parecer una cantidad muy baja, pero tomando en cuenta que esta fruta está compuesta casi en su totalidad por sólo agua sin calorías, esto la hace una opción muy recomendable si aparte de intentar aumentar el consumo de fibra para el cuidado de la próstata también se desea bajar de peso o tener una dieta baja en calorías.

3.- Distintos alimentos altos en fibras

Ya hablamos especialmente de las frutas altas en fibra, ahora pasaremos a hablar de todos los grupos alimenticios en general y su contenido en fibra soluble la cual ayuda al organismo a digerir mejor las comidas y estos alimentos para la próstata por supuesto que son muy buenos.

Las legumbres: También conocidas como granos, son un tipo de hidratos de carbono entre los que se encuentran los frijoles (blancos, rojos), las caraotas o frijol negro, las lentejas, el frijol chino, el chícharo o guisante, el garbanzo y las habas, reconocidos alimentos para una próstata sana.

También conocidas como granos, son un tipo de hidratos de carbono entre los que se encuentran los frijoles (blancos, rojos), las caraotas o frijol negro, las lentejas, el frijol chino, el chícharo o guisante, el garbanzo y las habas, reconocidos alimentos para una próstata sana. Los frutos secos: Como lo son las nueces, las almendras, las avellanas, el merey (también llamado anarcado), el maní, el pistacho, el pecána, entre otros.

Como lo son las nueces, las almendras, las avellanas, el merey (también llamado anarcado), el maní, el pistacho, el pecána, entre otros. Las semillas: Muchas especies de semillas comestibles tienen un alto contenido en fibra soluble, como lo son las semillas de auyama o calabaza, también lo son las semillas de girasol, todas estas semillas pueden ser degustadas como un alimento con gran sabor al ser tostadas y condimentadas.

4.- Alimentos para la salud de la próstata

Brócoli para la próstata: Junto con otros alimentos del grupo de las hortifrutícolas como el coliflor, la espinaca y las coles de bruselas, contienen altas cantidades de fitonutrientes, los cuales tienen propiedades que combaten al cáncer de próstata, es decir son alimentos anticancerígenos.

Junto con otros alimentos del grupo de las hortifrutícolas como el coliflor, la espinaca y las coles de bruselas, contienen altas cantidades de fitonutrientes, los cuales tienen propiedades que combaten al cáncer de próstata, es decir son alimentos anticancerígenos. Hongos para la próstata: Diversos tipos de hongos comestibles tienen propiedades anticancerígenas que los colocan como una muy buena opción a la hora de alimentarse sanamente y prevenir el cáncer de próstata.

Diversos tipos de hongos comestibles tienen propiedades anticancerígenas que los colocan como una muy buena opción a la hora de alimentarse sanamente y prevenir el cáncer de próstata. Té verde para la próstata: Por contener una inmensa cantidad de antioxidantes este compuesto destruye virus en el organismo, aumenta las defensas del sistema inmunológico, acelera el metabolismo y reduce el riesgo de cáncer, tanto de próstata como de cualquier tipo.

Por contener una inmensa cantidad de antioxidantes este compuesto destruye virus en el organismo, aumenta las defensas del sistema inmunológico, acelera el metabolismo y reduce el riesgo de cáncer, tanto de próstata como de cualquier tipo. Granadas para la próstata: Las granadas son un tipo de fruta inmensamente rica en antioxidantes, especialmente útiles cuando se trata de cuidar la salud de la próstata.

Las granadas son un tipo de fruta inmensamente rica en antioxidantes, especialmente útiles cuando se trata de cuidar la salud de la próstata. Semillas de calabaza: también conocidas como semillas de auyama, son, como ya mencionamos anteriormente, muy útiles para la próstata a causa de su alto contenido en fibra soluble.

también conocidas como semillas de auyama, son, como ya mencionamos anteriormente, muy útiles para la próstata a causa de su alto contenido en fibra soluble. El salmón: El omega-3 (compuesto abundante en el salmón y otros pescados de carne blanca) aparte de ser fundamental para la salud del corazón también es muy útil para prevenir la prostatitis y el agrandamiento de próstata.

El omega-3 (compuesto abundante en el salmón y otros pescados de carne blanca) aparte de ser fundamental para la salud del corazón también es muy útil para prevenir la prostatitis y el agrandamiento de próstata. Tomates: Estudios han demostrado que consumir varias raciones de tomate a la semana (por lo menos 10 raciones) reduce hasta en un 18% las probabilidades de adquirir cáncer de próstata en hombres adultos.

Estudios han demostrado que consumir varias raciones de tomate a la semana (por lo menos 10 raciones) reduce hasta en un 18% las probabilidades de adquirir cáncer de próstata en hombres adultos. Aceite de Oliva: de preferencia Extra Virgen, es una sustancia rica en vitamina E la cual es conocida por tener diversas funciones antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer tanto de próstata como de cualquier otro tipo.

de preferencia Extra Virgen, es una sustancia rica en vitamina E la cual es conocida por tener diversas funciones antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer tanto de próstata como de cualquier otro tipo. Soja: Según un conjunto de diversos análisis (30 para ser exactos) hasta 2017, el consumo habitual de soja puede disminuir el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 29%.

Según un conjunto de diversos análisis (30 para ser exactos) hasta 2017, el consumo habitual de soja puede disminuir el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 29%. Linaza: Este es uno de los alimentos para la próstata que debes incluir en tu dieta diaria ya que este tipo de semillas gracias a su contenido en ácidos grasos Omega-3 es de gran utilidad para prevenir el cáncer de próstata y también para el cuidado del corazón.

Este es uno de los alimentos para la próstata que debes incluir en tu dieta diaria ya que este tipo de semillas gracias a su contenido en ácidos grasos Omega-3 es de gran utilidad para prevenir el cáncer de próstata y también para el cuidado del corazón. Algas: Gracias a su alto contenido en quercetina y otros muchos antioxidantes esta planta es muy útil para acelerar el metabolismo

Alimentos que son perjudiciales para la próstata y aumentan el riesgo de problemas urinarios o cáncer

La dieta es importante para cuidar la próstata. A partir de cierta edad debes reducir la ingesta de procesados, sodio o carne roja en la dieta, ya son alimentos perjudiciales para la próstata.

Entre las recomendaciones más importantes, debes limitar la cafeína y el alcohol para no estimular el deseo de orinar, no abusar de sustancias irritantes como el picante y procurar una alimentación baja en grasas.

Alcohol

El consumo excesivo de alcohol es malo para la próstata: aumenta la gravedad de los síntomas del tracto urinario inferior como el flujo urinario débil, el vaciado incompleto de la vejiga o la dificultad para comenzar a orinar.

Cuando una persona tiene problemas de próstata, las propiedades diuréticas del alcohol agravan los síntomas.

Alimentos picantes

Los pacientes con problemas urinarios también deben de evitar los alimentos picantes para la próstata, ya que, aunque no la afectan directamente, pueden irritar tu vejiga, empeorando potencialmente síntomas urinarios como la urgencia y la incontinencia.

Sin embargo, en el apartado de la prevención, componentes de los platos picantes como la caspicia se han asociado en estudios como compuestos beneficiosos para prevenir el cáncer y otros problemas como las enfermedades coronarias y respiratorias.

Grasas saturadas

En general, las grasas saturadas no son un alimento bueno para tu salud, y en particular, tampoco le traerán nada bueno a tu próstata, ya que tienen un elevado potencial inflamatorio, y crean las citocinas inflamatorias más agresivas.

De hecho, existen diferentes estudios que apuntan a que una dieta alta en grasas saturadas incrementa la agresividad del cáncer de próstata.

Demasiada sal

Optar por condimentar tus platos con demasiada sal agrava el riesgo de sufrir síntomas relacionados con la próstata, como un flujo urinario bajo y el vaciado incompleto.

Investigaciones recientes también sugieren que pueden empeorar los síntomas de almacenamiento, como el incremento de la frecuencia urinaria y la nicturia.

Intenta sustituir el sodio por los sabores que proporcionan la rica variedad de especias, con gran protagonismo en la dieta mediterránea.

Estos condimentos pueden proporcionar ventajas extra, como propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, relajantes, antitusivas o buenas para el tránsito intestinal.

Lácteos grasos como el queso o la mantequilla

El queso o la mantequilla son altos en sodio y grasas saturadas, por lo que no son los alimentos más óptimos para la próstata, el alto consumo de productos lácteos, como la leche y el queso, con mayor riesgo de cáncer de próstata.

En los países occidentales, donde la principal fuente de calcio proviene de los lácteos, las tasas de cáncer de próstata son más elevadas. Por el contrario, en los países asiáticos, donde el calcio procede más de dietas verdes, son más bajas.

Carne roja y embutidos

El alto consumo de carne roja y procesada, como las salchichas y los embutidos, se considera un factor de riesgo para el cáncer de próstata. Además, la carne roja cocinada a altas temperaturas produce un compuesto cancerígeno llamado acrilamida.

A diferencia de este tipo de carne, el pollo no parece tener el mismo efecto y el pescado tiene un efecto protector porque es rico en ácidos grasos omega-3.

Procesados

Los alimentos procesados

aumentan el riesgo de muchos tipos de cáncer, entre los que se incluye el de próstata. Entre estos se incluyen comida precocinada, bebidas industriales, perritos calientes, pasteles, galletas, cereales para el desayuno o comida rápida.

Salsas industriales

Las salsas para ensalada y aderezos preparados suelen entrar en la categoría de procesados y abundan en grasas saturadas y sodio. Sustitúyelas por salsas caseras, aceite de oliva, vinagre o especias para cuidar mejor de tu próstata.

SI DESEA PUEDE LEER LA SIGUIENTE NOTA: