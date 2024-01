GIOVANNA VALCARCEL SE MANTIENE FIRME ESTE 2024 EN RADIO PANAMERICANA

La conductora radial asegura que este año sigue fuerte en Splash!, programa líder de la mañana, para seguir llevando full salsa y diversión.

Este 2024 Giovanna Valcárcel se mantiene firme en radio Panamericana. Ella conduce con gran éxito Splash!, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, y es el preferido del público, ¡con más de dos mil mensajes del público al día! “El programa es líder en el horario en el rubro salsa y estoy muy agradecida, estoy feliz, este 2024 seguiré en la radio porque tengo una conexión muy bonita con el público. Creo que la radio es el espacio en donde puedo estar más cerca a la gente, en la televisión, no es tanto así. Yo soy como soy, porque no me gusta la gente que tiene poses, y eso se transmite”.

¿Regresarías a la tele? “Me gusta la tele cuando es algo relajado, que me permite tener mis tiempos, porque a mí me gusta mucho viajar. He recibido algunas propuestas, pero hasta ahora no he recibido algo que realmente me convenza, que me apasione. Pero sí les cuento que tengo un piloto de un programa de viajes, lo acabo de terminar, es para señal abierta, y vamos a ver qué pasa”, responde la conductora.

Sin duda, los viajes son su pasión. “Conozco más de cincuenta países, y no tienes que tener mucho dinero para esto, me enfoqué mucho en viajar por el mundo desde hace ocho años, me encanta conocer nuevas culturas, me gusta visitar el mar, creo que el mejor regalo que te puedes hacer es un viaje. En el último viaje que hice me encontré realmente conmigo y estoy en un gran momento de mi vida, a mis 43 años me siento fabulosa, me siento libre. ¿Hijos? No, no pienso en eso, la niña que tengo que cuidar es a mí misma, y esta niña es bien viajera y le estoy cumpliendo sus sueños”.

Por último, a un mes del fallecimiento de su padre, Giovanna reflexiona: “Este 29 se cumple un mes de la partida de mi papi, y aunque lo extraño muchísimo, sé que él está bien, yo lo siento día a día, y así como él, le estoy dando la vuelta al mundo”.

¡No te pierdas Splash!, a las 9 de la mañana, por radio Panamericana!