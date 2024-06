Francia entregará aviones cazas Mirage 2000-5 a Ucrania

Durante una conferencia el presidente francés Emmanuel Macron revalido su compromiso con Ucrania en proveerles armamento aéreo

Francia anunció que entregará a kiev aviones cazas Mirage 2000-5 y que a su vez instruirá a los pilotos y a una brigada de 4.500 soldados ucranianos en su país, a los que equipará, entrenará y brindará el armamento aéreo. El entrenamiento comenzaría durante la temporada de verano y durará aproximadamente unos cinco o seis meses, por lo que los oficiales estarán listos para volver al frente de batalla para finales de año. Las cifras exactas de aviones que serán enviados serán difundidos tras la reunión de este viernes entre Macron y Zelensky en el Palacio del Elíseo.

El mandatario volvió asegurar en su anuncio que Ucrania tiene libre albedrio de utilizar sus armas para neutralizar los ataques del enemigo en sus territorios, a lo que Macron destaco que “Estamos trabajando con todos los aliados y actuaremos en base a una decisión colectiva”, y agregó que “Rusia es una potencia imperialista que no es la Alemania nazi pero pisotea el Derecho Internacional”, y que “Putin no está dispuesto a forjar la paz”. sentencio el presidente.

Macron y Putin tenían una buena relación de trabajo antes que Rusia invadiera a Ucrania en febrero del 2022. En las semanas precedentes al inicio de las hostilidades, las gestiones diplomáticas de Macron no lograron impedir la guerra, pero él mantuvo una línea de comunicación abierta con el presidente ruso durante meses. Pero los esfuerzos no llegaron a persuadir al Kremlin. Sus relaciones diplomáticas y personales se enfriaron más a medida que se prolongaba la guerra. Meses atrás, Macron pensó en la posibilidad de despojar a Putin de la máxima condecoración francesa. A lo que Putin respondió a un periodista que “En algún momento, el presidente francés interrumpió la relación con nosotros”, dijo Putin. “Nosotros no lo hicimos. Yo no lo hice. Él lo hizo. Si hay interés, estamos dispuestos. Si no, lo afrontaremos”, esas fueron las últimas palabras de Putin dirigidas hacia Francia en ese entonces y hasta ahora.