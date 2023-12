Fiscalía investiga a alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa

Fiscalía indaga duplicidad de pagos a favor de proveedores y trabajadores fantasmas.

El Ministerio Público investiga al alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, por los presuntos delitos de peculado, en sus modalidades de peculados doloso y peculado de uso, en agravio del Estado.

La investigación alcanza a su esposa Katherine Ángela Menéndez Arévalo y a otras seis personas por una serie de irregularidades al interior de la comuna, según se consigna en la Carpeta Fiscal N° 506015506-2023-161-0 el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima del Ministerio Público.

La indagación se inició luego que un ciudadano que prefirió mantener su identidad en reserva por su seguridad y la de su familia, denunciara al alcalde y su entorno por peculado y organización criminal.

Ante ello, la Fiscalía decidió iniciar diligencias preliminares por delitos de peculado, además del alcalde De la Rosa y su esposa Menéndez Arévalo, contra Jaschmin Yajaira Salazar Camacho, miembro del área administrativa, Dirceu Antonio Fregeiro Vilela, Omar Geraldo Fregeiro Vilela, Elmer David Palacios Aymara, Jurgen Diego Ponce Almonte y Juan Miguel León Monzón.

Asimismo, se dispuso solicitar a la OCI de la Municipalidad del Rímac iniciar un proceso de control respecto a los presuntos actos de duplicidad de pagos a favor de proveedores, teniendo como referencia los reportes de transparencia presentados por el denunciante, así como verificar la existencia de trabajadores fantasmas.

También ordenó oficiar a la Municipalidad del Rímac, a fin de remitir información, respecto a los denunciados, para saber si laboran en la Municipalidad, requiriéndose una respuesta debidamente documentada, precisando cargos y resolución o contrato.

DENUNCIA

El documento fiscal señala que, de acuerdo a la denuncia, distintos funcionarios y servidores resultaron favorecidos indebidamente con un doble pago y una doble facturación, pese a desarrollar un mismo trabajo.

En los documentos del Ministerio Público aparece una lista de 12 nombres ofrecida por el denunciante, quienes habrían sido irregularmente favorecidos.

Las personas de la lista son: Luis Gregorio Baldeón Vega, Stefany Flores Valenzuela, Marissa Aquilina Gaitán Mejía, Lizandro Romario Huaripata Machaca, Wilder Edwin Leandro Chávez, Andrés Alonso Méndez Samalloa, Mario Ricardo Moy Vera, Jackeline Mitsu Ochoa Álvarez, Giuliana Portella Valcaza, Jhonatan Stiven Rivera Cervantes, César Rodolfo Rosales Guerrero, Cristina Toledo Insaplio.

Se precisa que existen testigos con capacidad de colaborar con la justicia. No obstante, también desea mantener su identidad en reserva, debido a que frecuentemente son amenazados.

TRABAJADORES FANTASMAS

También se señala que existiría una red de 10 trabajadores ‘fantasmas’ que sería dirigida por la esposa del alcalde del Rímac, Katherine Menéndez, ya que -según documento fiscal- ella “maneja las tarjetas de los trabajadores, ella les da S/ 600 y se queda con S/ 900, siendo alrededor de 10 trabajadores”.

NEXOS CRIMINALES

En otra parte de la denuncia, se señala que De La Rosa junto y su esposa, Katherine Menéndez, mantendrían nexos con la organización criminal denominada “Los Hermanos”, vinculada a Dirceu Antonio Fregeiro Vilela y Omar Geraldo Fregeiro Vilela, quien también son investigados.

El grupo delincuencial, de acuerdo al reporte del Ministerio Público, tiene antecedentes por cobros de extorsión, cobros de cupo en construcción civil y sicariato.

Además, la exempleada de la gestión 2023, Shirley Juárez Otiniano, que fue despedida por Katherine Menéndez, es una de las testigos clave para el denunciante.

Se señala en el documento que Juárez fue amenazada de muerte por la banda de “Los Hermanos” tras no ser partícipe de supuestos actos de corrupción y tiene como prueba el chat de la conversación.

También se señala que producto de extorsiones, los investigados cobran el dinero mediante el ciudadano Elmer David Palacios Aymara, que -según la denuncia- es denominado como el “cajero”.

También están incluidos en la denuncia Jurgen Diego Ponce Almonte y Juan Miguel León Monzón, este último regidor de la Municipalidad del Rímac.

USO INDEBIDO DE SERENAZGO

La denuncia también menciona que el alcalde del Rímac habría ordenado que las camionetas de Serenazgo trasladen a su hija hacia la universidad y que, a su vez, emplea los vehículos para que sea recogida de reuniones y fiestas.

Con respecto a esta cuestión, se señala que hay serenos dispuestos a brindar sus declaraciones.

NIEGA ACUSACIONES

LA RAZÓN entrevistó al alcalde sobre esta investigación a fin de obtener respuestas. Néstor de la Rosa admitió que es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado; pero señaló que aún no ha sido citado para declarar, por lo que aún está a la espera de dicha citación.

“Hemos sido notificados hace algunos meses, pero hasta el día de hoy no hemos sido citados. Esperamos ser citados lo más pronto posible para aclarar las cosas. Estamos seguros de que se hará justicia”, dijo.

El burgomaestre también se manifestó acerca de la inclusión de su esposa Katherine Menéndez en la investigación fiscal. Aclaró que su esposa no tiene ningún cargo dentro de la Municipalidad, pero que, a pesar de eso, sí solía concurrir al lugar, aunque precisó que lo hacía únicamente para visitarlo.

“Jamás ocupó un cargo dentro del Municipio, solamente me visitaba de vez en cuando porque es mi apoyo emocional”, manifestó.

ESPERA CITACIÓN

Sobre la investigación fiscal acerca de si doce funcionarios de la Municipalidad fueron favorecidos con doble pago o doble facturación; el alcalde menciona que esto es una falsedad, debido a que la Gerencia de Administración de la Municipalidad ya se pronunció aclarando los pagos otorgados. También afirma que esa denuncia ya no existe y que fue archivada.

“Se trata de una denuncia que ya fue archivada, no hay ninguna prueba de lo que me acusan. Sigo estando pendiente de la citación de la Fiscalía para declarar”, dijo.

Acerca de la red de trabajadores fantasmas, en la que su esposa también está siendo denunciada; indicó que “es una trampa de mis enemigos políticos, mi esposa jamás se encargó de firmar ni dirigir nada. Reitero, mi esposa jamás ocupó ningún cargo durante mi gestión”.

En otro momento identificó a Marco Antonio Malpartida Ayarín como el denunciante que le imputa dichos delitos, pero indicó que lo hacía por venganza.

“A esa persona la conocí por el año 2011, en aquel entonces era el candidato para teniente alcalde. Marco fue parte del equipo durante mi campaña, en aquel momento no imaginaba la actitud que iba a tener luego conmigo. Él fue quien me denunció penalmente por primera vez, precisamente en 2014”, señaló el alcalde.

A su vez, negó tajantemente conocer a algún miembro de la organización criminal “Los Hermanos”; aunque sobre Dirceu Fregeiro y Omar Fregeiro, también investigados por la fiscalía, admite que tal vez pudo haber coincidido con ellos en algún momento de su carrera política, pero que no los recuerda porque jamás fueron cercanos a él.

“En política conoces a muchas personas, por eso es probable que hayamos coincidido en algún momento. Pero no recuerdo haber compartido espacio con alguna de esas personas. Estoy seguro de que la justicia se encargará de resolverlo. El que no la debe, no la teme”, mencionó el alcalde.

Con respecto a Shirley Juárez, especificada en el documento de la Fiscalía, el alcalde reconoce que estuvo dos meses trabajando en el Municipio y, que si ahora dice tener pruebas de presunta corrupción, estará a la espera de la notificación.

“No tengo la menor idea de qué pueda declarar, pero estaremos al tanto de lo que diga. No tengo ningún conocimiento sobre esos chats”, aclaró el alcalde.

USO DE SERENAZGO

Por otro lado, mostró indignación ante el involucramiento de su hija, que según el documento fiscal, era trasladada a la universidad y fiestas en vehículos del Serenazgo. Dijo que eso era falso.

Para concluir, el alcalde afirma que es poco racional creer que usaría vehículos de la municipalidad para llevar a su hija a cualquier lugar, ya que todos los vehículos están mapeados y registrados para cumplir su labor en zonas específicas del distrito, por lo que está prohibido que estos automóviles operen fuera del Rímac.

“Es una situación que afecta a mi hija. Ella es estudiante de economía. No tiene nombre que la estén involucrando en esta situación. Todo esto es una patraña, no tiene ni pies ni cabeza. Es irracional creer que yo ordenaría a los serenos a recogerla, cuando ellos tienen prohibido operar en otros distritos. Tampoco tiene lógica que los vehículos del serenazgo vayan a recogerla en lugares tan concurridos”, enfatizó el alcalde.