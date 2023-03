La Cefalea Tensional es la más común en la actualidad donde la vida acelerada causa estrés por problemas económicos, sociales y laborales

El dolor de cabeza o cefalea es uno de los síntomas más comunes en la neurología y junto con la epilepsia y los trastornos del sueño es una de las principales causas de consulta neurológica. La cefalea puede ser primaria (como es el caso de la migraña) o secundaria (como síntoma de lesiones cerebrales), o bien estar relacionada a enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial.

A continuación, planteamos preguntas frecuentes que son de interés para la población en general, por el Dr. Jorge Luis López Zumaeta, Bioquímico Naturista – Especialista en Medicina Natural Científica:

¿Cuál es el dolor de cabeza más frecuente?

Por mucho, la Cefalea Tensional es la cefalea más común, sobre todo en la actualidad donde la vida acelerada causa estrés por problemas económicos, sociales y laborales. La cefalea tensional también suele estar relacionada a estados ansioso-depresivos a cualquier edad y en cualquier circunstancia.

La Migraña es también un tipo de cefalea muy frecuente.

¿Cuál es la diferencia entre la cefalea tensional y la migraña?

La diferencia básica es en sus características clínicas:

Cefalea tensional: es el tipo de dolor de cabeza más habitual, cuyo origen se encuentra en la tensión muscular de los hombros, el cuello y la mandíbula. El dolor de cabeza ocasionado por la cefalea tensional puede estar directamente relacionado con el estrés, la depresión, un traumatismo craneal, una posición anormal, etc. Este tipo de dolor suele aparecer en ambos lados de la cabeza, empezando con frecuencia en la parte posterior de la cabeza y avanzando hacia delante.

Cefalea migrañosa: supone un dolor fuerte en la cabeza que normalmente cursa con otros síntomas, como pueden ser las náuseas, la sensibilidad hacia el ruido y/o a la luz y los cambios en la visión. En los casos de la migraña, el dolor tiende a ser palpitante, y normalmente comienza a un lado de la cabeza y se propaga hacia el resto.

¿Dr, es cierto que el dolor de cabeza puede estar causado por problemas más serios?

Así es, en algunas ocasiones, como los siguientes: Hemorragia cerebral, presión arterial muy alta, tumor cerebral, hidrocefalia, Intoxicación por monóxido de carbono, apnea del sueño, malformaciones vasculares, aneurisma cerebral, accidente cerebro vascular

¿Los alimentos pueden desencadenar ataques de migraña?

Es actualmente aceptado que varios alimentos pueden desencadenar episodios de migraña. Los alimentos mayormente implicados son el chocolate, el vino tinto, el queso, carnes frías y alimentos enlatados. El mecanismo por el que la mayoría de los alimentos mencionados pueden desencadenar ataques de migraña, es el efecto neuro-tóxico de los conservadores que contienen estos productos.

¿Un dolor de cabeza muy fuerte puede indicar la presencia de un tumor cerebral?

No necesariamente, de hecho, la cefalea relacionada a tumores cerebrales suele ser de poca a moderada intensidad, las características que la distinguen son: Es sutil, va en incremento con el paso de los días, puede despertar al paciente, puede estar localizada y puede incrementarse con los cambios de posición, sobre todo al agacharse. Con lo anterior, no quiere decir que una cefalea intensa no sea de importancia y menos cuando está relacionada a un esfuerzo brusco. La mayoría de pacientes con hemorragia subaracnoidea (un tipo grave de hemorragia intracraneal), tuvieron el antecedente de haber cargado algo pesado o haber hecho un gran esfuerzo (incluso al defecar) e inmediatamente presentaron una cefalea muy intensa que describen como “la peor de mi vida”.

En NATURA VITAL, que tratamiento podemos encontrar para esta patología

El 60% sufre de dolor de cabeza recurrente y el 12% tiene el diagnóstico de migraña. En Natura Vital, encontraran excelentes productos para prevenir y llevar un tratamiento adecuado para esta patología, contamos con:

INKA RELAX. – Excelente relajante, sedante, tranquilizante, utilizado con éxitos en casos de tensión nerviosa, insomnio, ansiedad, depresión, estrés, angustia, intranquilidad y dolor al corazón. Además, restablece el cansancio físico y mental, por ello es utilizado también como poderoso tónico cerebral.

MAGNE-ZINC.- Revitalizante físico muscular, disipa dolores de cabeza, bueno para artritis, artrosis, osteoporosis, es un excelente catalizador.

¿Así como hay alimentos que pueden desencadenar estos dolores de cabeza, hay alimentos que pueden ayudarnos?

Alimentos que nos hidratan como son las frutas, sandía, piña, melón, o las verduras que también contienen una parte importante de agua, así como vitaminas y minerales. Los alimentos que contienen vitaminas del grupo B, como son el pescado azul, huevos, legumbres, cereales integrales, espinacas, frutos secos, huevo contienen esos nutrientes que pueden ayudarnos

ZOLMITRIPTÀN TEVA 2,5 mg – EFECTOS ADVERSOS

Zolmitriptán pertenece a un grupo de medicamentos denominados “agonistas selectivos de serotonina (5HT1)” y funciona en su cerebro para aliviar los síntomas de la migraña.

Al igual que todos los medicamentos, Zolmitriptan produce efectos adversos, reacciones alérgicas como urticaria, hinchazón de la cara, labios, boca, lengua o garganta o dificultad para respirar, infarto de miocardio o dolor en el pecho, infarto intestinal y de bazo que puede causar dolor de estómago o diarrea sanguinolenta, sensaciones anormales tales como hormigueo o picor, sensación en la piel, sensación de calor aumento de la sensibilidad al tacto o al ruido, mareo o cefalea, somnolencia, dolor en el abdomen, náuseas, vómitos, sequedad de boca, disfagia, debilidad muscular y dolor muscular, debilidad, pesadez, tensión, dolor o presión en la garganta, cuello, brazos y piernas o tórax, aumento en la presión arterial, necesidad de orinar de forma más frecuente o aumento en la cantidad de orina producida.