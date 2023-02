¿Cuáles son las estadísticas de las redes sociales en Perú?

Gracias a la posibilidad de acceder a ellas desde cualquier dispositivo, las redes sociales se han convertido en la principal actividad online de la mayoría de los latinoamericanos. Perú en particular ha experimentado un crecimiento acelerado en su conectividad durante los últimos años, y hoy en día un gran porcentaje de sus habitantes accede a las redes y las utiliza a diario.

Pero ¿cuántas personas usan las redes sociales en Perú? ¿Cuáles son las redes más utilizadas? A continuación, vamos a explorar a fondo cuáles son las estadísticas de los peruanos en relación con las redes sociales.

Usuarios de Facebook en Perú

Facebook se fundó en 2004, pero no fue hasta finales de la década de 2010 que comenzó a tener un éxito masivo en Latinoamérica. Hoy en día, se posiciona como la red social más utilizada del mundo, con más de 2.500 millones de usuarios.

Según un estudio realizado por Statista, en Perú para 2022 había unos 21,22 millones de usuarios en Facebook. Esto quiere decir que ¡más del 60 % de la población peruana tiene una cuenta de Facebook! Para los próximos años, se espera que este número siga creciendo, y que alcance a 22,68 millones de usuarios para 2027.

En cuanto a la edad de los principales usuarios de Facebook en Perú, los millennials ocupan el primer puesto: son los peruanos de entre 25 y 34 años quienes destinan más tiempo de su día en navegar por la red social de Mark Zuckerberg. Por otra parte, los hombres representan aproximadamente el 52 % de los usuarios.

¿Y qué pasa en el resto de Latinoamérica? El mismo estudio arrojó que Brasil fue el país con más usuarios de Facebook (unos 174 millones), seguidos por México, Colombia y Argentina (con 105 millones, 41 millones y 40 millones, respectivamente).

Usuarios de Twitter en Perú

Después de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, la red social del pajarito tuvo varias polémicas, como la cantidad de caracteres disponibles para redactar tuits o la posibilidad de editarlos. Más allá de esas controversias, no hay dudas de que es una red social que no deja de crecer: en Perú tiene aproximadamente 2,2 millones de usuarios, lo que representa al 8,3 % de la población del país y al 10,1 % de los usuarios de Internet, de acuerdo con la empresa experta en medios We Are Social. En tanto, el 61 % de los usuarios de Twitter en Perú son hombres.

En el resto de la región, una vez más es Brasil quien se queda con el primer puesto: tiene cerca de 16,5 millones de usuarios. Le siguen México y Argentina, con 11 millones y 5 millones respectivamente.

Usuarios de LinkedIn en Perú

De acuerdo con los datos de la propia LinkedIn, en 2022 había cerca de 875 millones de usuarios activos de más de 200 países. En Perú, son aproximadamente 7 millones las personas que tienen una cuenta en esta red social. Después de Brasil, que tiene más de 60 millones de usuarios, los países con más personas suscriptas a LinkedIn son México (19 millones), Colombia (11 millones) y Argentina (10 millones).

LinkedIn es la mayor red profesional del mundo. Actualmente, los datos indican que las personas contactadas a través de LinkedIn tienen un 50 % más de probabilidades de ser contratadas, y tienden a ser mejor valoradas por las empresas y otros organismos, como bancos o burós de crédito. De hecho, los usuarios de LinkedIn suelen ser los usuarios con mejor score crediticio, algo que puede ser muy útil a la hora de pedir un préstamo.

Usuarios de Instagram en Perú

Según We Are Social, en 2022 casi 9 millones de peruanos (un 26 % de la población) tenía una cuenta en Instagram. Esto representó un incremento del 6 % con respecto al 2021. Los países con más usuarios en Latinoamérica son Brasil (127 millones), México (41 millones) y Argentina (25 millones).

Instagram ha apostado el año pasado a los reels, un formato de video corto, en su intento por hacerle frente al acelerado crecimiento de TikTok.

Usuarios de YouTube en Perú

A principios de 2022, YouTube tenía cerca de 17,5 millones de usuarios en Perú; es decir, un 52 % de la población total. El uso por género es muy equitativo, con cerca del 50% de participación de varones y de mujeres.

De esta forma, YouTube se convierte en la tercera red social más utilizada por los peruanos, solo por detrás de Facebook y del mensajero instantáneo WhatsApp.

Usuarios de TikTok en Perú

Por último, tenemos a TikTok, la red social que surgió en China en 2018 con el nombre Musical.ly. Tras un relanzamiento en 2020 bajo el nombre actual en plena pandemia de coronavirus, la empresa experimentó un crecimiento sin precedentes que la posicionó como la red social favorita de los centennials y los millennials; es decir, los adolescentes y adultos de hasta 35 años aproximadamente.

En junio de 2020, cerca de 1,2 millones de peruanos tenían una cuenta en TikTok, con una mayoría de mujeres (cerca del 63 %). Actualmente, TikTok es la tercera aplicación más descargada de los peruanos, y su público objetivo es, principalmente, el de la franja etaria comprendida entre los 12 y los 18 años.

¿Cuáles son las redes sociales favoritas de los peruanos?

Sin dudas, la red social más utilizada por todos los peruanos es Facebook, con casi el 60 % de la población. Por su parte, Instagram también cuenta con un gran número de usuarios. Ambas plataformas forman parte de Meta, una de las cinco empresas de tecnología más importantes del mundo, propiedad de Mark Zuckerberg. Otra de las redes sociales más usadas por los peruanos es YouTube, propiedad de Google.

En cuanto al resto de Latinoamérica, Brasil se posiciona como el país con mayor cantidad de usuarios de las redes sociales, y no es un dato que sorprende si tenemos en cuenta que tiene cerca de 215 millones de habitantes. Otros países con un gran número de usuarios son Argentina, México y Colombia.

Los estudios arrojaron que en Perú, de los más de 32 millones de habitantes, aproximadamente 19 millones son usuarios de las redes sociales. Se prevé que esta cifra continúe escalando y llegue a los 24 millones de personas para 2025.