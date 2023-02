¿Cuáles son las causas de la gastritis?

Una de las causas mas habituales de la gastritis es la infección por una bacteria llamada Helicobacter Pylori que se transmite de persona a persona.

Causas

Tomar de manera continuada determinados medicamentos como los antiinflamatorias no esteroides como la aspirina o el ibuprofeno

Consumir demasiado alcohol

Trastornos autoinmunes como la anemia perniciosa

El estrés o a la ansiedad elevada, ya que aumenta los ácidos gástricos y provoca lo que se denomina gastritis nerviosa

El abuso de comidas copiosas, muy pesadas o picantes

Las infecciones alimentarias

El tabaco

Otras infecciones virales

Se debe tener en cuenta que en muchos casos las causas o las situaciones que provocan la gastritis se dan de manera conjunta y se potencian unas a otras. Por eso, si hemos padecido anteriormente gastritis o la sufrimos actualmente hemos de evitar que se mantenga esta situación lo que puede llevar a crear hemorragias o a un aumento de la posibilidad de padecer cáncer gástrico.

Recomendaciones generales para la gastritis

Si eres una de las personas que padece gastritis, debes conocer ciertas pautas a seguir en tu vida diaria y ciertas recomendaciones alimentarias encaminadas a facilitar las digestiones y a evitar los alimentos irritantes o excitantes que favorecerán que tengas malas digestiones y molestias.

Natura vital te recomienda

Intenta comer de manera fraccionado unas 4 o 5 veces al día

No hagas comidas copiosas ya que esto hará que tengas digestiones lentas y pesadas haciendo que tu estomago deba trabaja mas

Tomate tu tiempo para comer. Comer lento y mastica bien todos los alimentos

No te vayas a dormir justo después de cenar. Intenta cenar 2 a 3 horas antes de acostarte y, si tomas algo posteriormente, que no sean alimentos sólidos.

Si fumas, deja de hacerlo. Si no te ves capaz busca asesoramiento, tu situación mejorara considerablemente

Si eres una persona nerviosa o sufres estrés, fomenta actitudes y terapias relajantes.

Escoge las preparaciones suaves ante el resto de preparaciones culinarias que aumentan el contenido de grasa. Vigila con los alimentos tostados o a la plancha ya que las partes quemadas son irritantes y muy posiblemente te generan malestar.

Evita los alimentos ricos en sal o en azúcar, los muy condimentados.

No tomes las comidas a temperaturas extremas, muy frías o muy calientes, ya que esto potenciara la irritación.

Evita las bebidas estimulantes de la secreción gástrica o que empeoran la digestión como el café, el té, el alcohol, las bebidas de cola o las bebidas con gas.

No olvides incluir en tu dieta el consumo de frutas y verduras que te aportaran antioxidantes, vitaminas del grupo B y fibra.

consejos para mejorar los síntomas de la gastritis con la alimentación

Come 05 veces al día para reducir el volumen de cada comida. Come despacio y mastica lentamente para que tu estomago tenga que trabajar menos y se facilite la digestión. Evita las grandes comidas y, especialmente, aquellas con mas grasa como guisos y fritos. Elige cocciones sencillas como la cocina al vapor, el hervido, al horno. Si cocinas a la plancha o a la parrilla, evite que se quemen o se tuesten algunas partes. Evita alimentos irritantes como los cítricos, el tomate, comidas picantes, café, té, alcohol o bebidas con gas. Y olvídate del tabaco. Aumenta el consumo de frutas y verduras, aunque hay algunas como la col, coliflor, alcachofas o verduras crudas que pueden resultarte de digestión más molesta. Cena dos o tres horas antes de acostarte.

Remedios naturales para la gastritis

Los siguientes remedios naturales están relacionados con el mantenimiento o creación de mejores hábitos alimenticios; por lo que podría ayudar, en gran medida, tanto a aliviar los síntomas de la gastritis como a modificar para bien la forma de comer.

Aguas e infusiones

Añade una cucharada pequeña de semillas de linaza en una taza de agua hirviendo. Deja reposar 12 horas, cuela y bebe luego de las comidas. La linaza sirve para tratar varias afecciones en el aparato digestivo.

Disuelve un poco de zumo de limón en un vaso de agua tibia y bebe después de comer. El estómago “detecta” la acidez del limón y deja de producir jugos gástricos, lo que reducirá el dolor. Además, el limón es un excelente cicatrizante y sanara las ulceras o lesiones estomacales.

Coloca en una taza de agua hirviendo media cucharadita de hinojo, media de comino y media de anís. Tapa y deja refrescar. Cuela y bebe después de comer.

Prepara un te o una infusión de manzanilla y bebe después de cada comida.

