Avión de Air Canada aterriza sin incidencias

El avión de Air Canada aterriza de emergencia en el aeropuerto de Madrid – Barajas sin incidencias

El Boing 767 que habia sufrido, al despegar desde Barajas, daños en uno de los motores y una de sus ruedas, un hecho que ha provocado tener que preparar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Madrid – Barajas.

#AC837 so just at take off there was a huge bang under my seat and then I saw smoke and flames from the left engine. This pic is from a quick video I took and one frame shows the fire for a split second. pic.twitter.com/f67Tp43XI6

— Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020