Apuesta juegos virtuales en Betmaster

Los deportes virtuales son los más buscados en este momento y con un auge creciente en el mundo. Perú no se queda detrás y en este artículo te contamos los dos más populares y la variedad de juegos virtuales que hay en las casas de apuestas

El mundo de las apuestas viene creciendo y ya no solo hablamos de apuestas a juegos reales. Uno de los nuevos furores en el mundo de las apuestas deportivas son los llamados juegos virtuales. Este tipo de juegos los podemos encontrar en una gran variedad de casas de apuestas, puedes hacer clic aquí y verlo.

Pero, hay una casa de apuestas que sobresale del resto. Estamos hablando de Betmaster, un sitio de apuestas que viene en gran crecimiento en el país. A pesar de ser una casa extranjera, puedes apostar tanto en dólares como en soles, lo cual la hace más atractiva.

Además, cuenta con un gran bono de bienvenida que podrás utilizarlo durante los primeros 30 días. El mismo es de un 100% de hasta 800 soles, así que no esperes más y sigue leyendo para entender más de estos nuevos juegos.

¿Cómo apostar en estos juegos?

Aunque parezca raro, no es para nada difícil apostar en los juegos virtuales. Estos juegos son muy simples y emulan a juegos de la vida real. No son muchas las variedades que hay, pero si son varios los que se juegan al mismo tiempo.

Los principales mercados de estos juegos son las carreras de caballos y las carreras de galgos. Estos dos juegos virtuales son los más populares y los que más se apuestan en el mercado peruano y mundial. Pero no son las únicas modalidades que hay.

Carreras de Galgos

Carreras de Caballos

Carreras de Motos

Ligas de Fútbol

Torneos de fútbol

Carreras de Speedway

Estos son todos los mercados que hay en la modalidad de deportes virtuales, y todos están incluidos en Betmaster . Pero cómo apostar en estos juegos, es simple. Cada torneo, ya sea de fútbol o de carreras busca tener un ganador.

En el caso de las carreras, cada jugador puede apostar por un caballo, un perro, una moto o un equipo de fútbol. En el caso de las carreras, puedes apostar por ganador, segundo colocado o también si será tercero. Mientras que en el fútbol puedes apostar como en el fútbol real; por un ganador, empate o hasta el campeón de la liga o el torneo.

Carreras de Galgos

Si te gustan las carreras de Galgos, este tipo de juegos es igual a ir a ver una carrera en vivo. Cada 2 minutos hay una nueva carrera con 6 perros numerados del 1 al 6. A cada animal se le otorga un número y dependiendo de si es favorito o no, el valor de la cuota.

En Betmaster hay dos grandes categorías de este juego:

G6 Santa Mónica

G6 Londres

Estos dos juegos son con carreras en vivo, en la cual en el sitio de betmaster aparecerá la imagen en vivo de cada carrera. En la cual te aparecerán en orden todas las carreras del día, con cada perro y su respectivo número en la pista.

Ahí tendrás la cuota para las tres primeras posiciones de cada animal, con los datos de valoración y rendimiento. Pero si no estás seguro de a quién apostar, puedes elegir la opción de par o impar. Apostando por el 1, 3 y 5 como ganadores en impar y 2, 4 y 6 con el número par.

Pero si eres más osado, puedes ir por el trío, es decir apostar a los tres primeros perros que cruzan la meta. Si aciertas puedes llegar a multiplicar tu ganancia hasta por 50 o más. Ingresa aquí y disfruta de las carreras de galgos en Betmaster.

Carreras de Caballos

Esta modalidad en deporte virtual es 100% un juego. Las carreras, los jinetes y los propios caballos son creados a computadora. La manera de apostar es igual que con los galgos y de la misma manera que si vas a un hipódromo real.

Son 8 los caballos y tu decides por cual quieres apostar para ganador, segundo o tercero. Si será un número par o impar, y una dupla o trilogía completa. Igualmente debes tener mucho cuidado, dado que las carreras son cada 1 minuto y puede volverse adictivo.

Dado que los resultados de ganancia o pérdida los verás en cuestión de segundos. por lo que en tan solo 10 minutos puedes perder todo tu dinero como ganar un gran monto. Así que mejor cuida tus opciones y ten un juego responsable con tu dinero.

Además en Betmaster tendrás una gran variedad de carreras con, 6, 8 , 10 y hasta 12 caballos en cada carrera para apostar. Recuerda también que estos deportes virtuales emulan a la realidad. Por lo que tendrás una gran cantidad de hipódromos a los cuales apostar con los caballos que generalmente corren ahí.

El juego es virtual, pero como pasa en el FIFA21 o el NBA 2k21, cada caballo es representado con nombre, valoración y rendimiento como si fuera el caballo real. Luego puede llegar o no a tener un buen rendimiento, pero eso lo determina el azar, al igual que en la vida real.

Los hipódromos con los que cuenta Betmaster son:

Royal Meadow, Estados Unidos – 6 caballos

Dubai, Emiratos Árabes- 10 caballos

San Pablo, Brasil – 10 caballos

Melbourne, Australia – 12 caballos

Palermo, Argentina – 12 caballos

– 12 caballos Kentucky, Estados Unidos – 8 caballos

París, Francia – 8 caballos

Queen Mary, Estados Unidos – 6 caballos

Con estos juegos de carreras de caballos podrás divertirte y ganar dinero desde Betmaster.

Los juegos de Betmaster

No nos olvidemos de los demás juegos virtuales que tiene el sitio, como las ligas de fútbol o las carreras de motos.

En el caso de los torneos o ligas de fútbol, lo que vas a realizar como jugador será apuestas a un partido virtual. Las mismas se realizan como si fuera un partido real, pero será virtual y el mismo lo podrás ver en el sitio. Las apuestas son iguales a un partido normal al igual que los mercados con el 1×2, handicap, under over, doble oportunidad, etc.

Las carreras de motos o las de speedway las verás en vivo y podrás jugar en cada una de ellas. Eligiendo el ganador o los tres primeros. Recordemos que las de speedway son en un óvalo de tierra; mientras que las carreras de moto virtuales son en un circuito emulando la categoría de MotoGP.