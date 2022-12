2023: ¿2 de enero será día laborable?

A la fecha el 26 y 30 de diciembre fueron decretados como días no laborables ¿el 2 de enero también será parte de ello?

Ya no falta nada para finalizar el 2022, por lo que muchos peruanos se alistan para festejar el nuevo año con amigos o familiares, sin embargo, este año caerá domingo, día en el cual muchos trabajadores tienen su día de descanso, lo que ocasiona interrogantes cómo si el 2 de enero será día laborable o no.

Hasta la fecha el gobierno ha decretado 2 días no laborables, el lunes 26 de diciembre y el viernes 30 de enero, para que de esta manera el sector público pueda disfrutar de los llamados “fin de semana largo” junto a sus seres queridos.

En cuanto a los feriados nacionales que están establecidos en el Decreto Legislativo 713, incluyen, Semana Santa, Día del Trabajo, fiestas patrias, Navidad y Año Nuevo y son descansos remunerados.

Los días declarados como no laborables son establecidos por el Ejecutivo a través de un decreto supremo cada año a fin de fomentar el turismo interno al establecer un “feriado largo” y aplica solo para los trabajadores del sector público.

Por otra parte, en el Decreto Supremo N.º 033-2022-PCM, que establece los días no laborables, no se considera al 2 de enero del 2023 como un feriado o día no laborable.

Por lo tanto, el lunes 2 de enero está considerado como un día hábil, lo que significa que las actividades laborales, tanto en el sector público como privado, se desarrollarán con normalidad.

Día no laborable no aplica en el sector privado

Los feriados nacionales son los únicos días en los cuales el sector público y privado gozan de este día de descanso, mientras que, los días no laborables, solo está estipulado para el sector público, pero con condición de que las horas no trabajadas sean recuperables.

En estos días no aplica un pago doble, ya que no es un feriado nacional decretado por el Gobierno.

